Emanuele Scataglini: “The Lighthouse”

Estratto dal nuovo album di Emanuele Scataglini, "Animus et Anima", vi presentiamo il video di "The Lighthouse". Una canzone che rappresenta l'elemento centrale del disco dedicato alla filosofia junghiana.

In questo brano le due realtà presenti della psiche umana: il principio creativo femminile (l'anima) e il principio organizzativo maschile (l'animus) si trovano ad un punto d'incontro.

Nel video questo collegamento tra queste due essenze è rappresentato dalla scena finale, ovvero dal bacio che i protagonisti si scambiano attraverso la cornice vuota. Questo avviene dopo il continuo confronto tra le due 'anime' hanno, simbolicamente giocando a scacchi. Mentre gli ingranaggi che si muovono rappresentano la psiche.

Così ci descrive la sua performance l'attore protagonista del video: Max Parazzini.

"Partecipare alle riprese di The Lighthouse è stata per me un'esperienza intrigante e romantica. Sono entrato subito nello spirito e nell'atmosfera della storia e della canzone, e lavorare con Emanuele è sempre una fonte di stimoli. Posso dire che questa partecipazione mi ha coinvolto molto, e mi ha instradato verso nuovi aspetti della recitazione".

Questo, invece, il commento dell'attrice Martina De Chiaro:

"Emanuele è un artista a cui piace andare in profondità. Non è da tutti. Ha una sua poetica e un suo modo tutto personale di interpretare il mondo, che trasferisce inevitabilmente nei suoi brani.

Lavorare con lui è stata una piacevole scoperta, mi sono sentita libera di sperimentare.

The Lighthouse e I Refuse His Gift sono state due interpretazioni importanti e lo è stato anche rivedersi a lavoro finito. Da attrice non è sempre facile guardarsi da fuori, si ha spesso una visione distorta, troppo giudicante, per questo esiste il pubblico.

Posso dire però che, dopo questa interpretazione, avverto in me una maggiore sicurezza e ora ho più voglia di giocare, come nella mia scena preferita di The Lighthouse dove muovo gli scacchi e mi preparo per la mossa che verrà".