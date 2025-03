Star Trek una saga stellare tra passato, presente e futuro

Star Trek è stata una delle più popolari e longeve saghe spaziali, ancor prima di Guerre Stellari. Ideata da Gene Roddenberry nel 1966, la serie originale ha ispirato numerose trasposizioni televisive e cinematografiche che si sono susseguite fino ad oggi, a distanza di decenni.

LA TRAMA

La trama di Star Trek è sempre stata semplice quanto efficace, ruota attorno all’equipaggio dell’astronave USS Enterprise, che viaggia attraverso la galassia per esplorare nuovi mondi e incontrare nuove forme di vita. A capo dell’Enterprise c’è il capitano James T. Kirk, un ufficiale coraggioso e deciso, affiancato dal suo fedele primo ufficiale, il comandante Spock, un vulcaniano in grado di mantenere calma, distacco e senso logico in ogni situazione. Altri membri dell’equipaggio includono il dottor Leonard McCoy, il medico dell’Enterprise, il tenente Uhura, il capo della comunicazione, e il tenente Scott Montgomery, l’ingegnere capo dell’astronave.

La serie originale ha avuto un enorme impatto sulla società, diventando un vero e proprio fenomeno di massa negli anni ’60 e ’70. Ispirando milioni di persone e fan (noti come “trekkies”) che hanno seguito le vicissitudini dell’equipaggio dell’USS Enterprise con una devozione senza precedenti.

Da questa prima release a puntate sono state poi tratte altre numerose serie televisive, tra cui “The Next Generation”, “Deep Space Nine”, “Voyager” ed “Enterprise”. E sono stati realizzati alcuni film basati sull’universo di Star Trek, che hanno visto il ritorno dei personaggi più amati come Kirk, Spock e McCoy… interpretati però da nuovi e più giovani attori.

Nonostante le numerose trasposizioni, il tema centrale di Star Trek rimane sempre lo stesso: l’esplorazione, la scoperta e la speranza per il futuro. E attraverso le sue storie, seppur minimali, affronta questioni di importanza universale, come la pace, la tolleranza ed il rispetto per la diversità.

I PERSONAGGI STORICI

Come dicevamo i personaggi di Star Trek sono stati interpretati da bravissimi attori divenuti poi famosi proprio grazie a questa serie.

Nella release originale il ruolo del capitano James T. Kirk è stato interpretato da William Shatner, che è diventato un vero e proprio idolo grazie a questo personaggio, tanto che la sua fama a livello planetario è rimasta immutata fino ai giorni nostri. Shatner è stato anche protagonista di un viaggio spaziale (reale) a bordo della navicella Blue Origin di Jeff Bezos, diventando la persona più anziana a compiere una simile impresa.

L’affascinante ruolo del comandante Spock, il fedele primo ufficiale dell’Enterprise, è stato invece affrontato con un piglio del tutto particolare da Leonard Nimoy che ha saputo rendere a perfezione il carattere enigmatico e complesso dell’uomo vulcaniano, con il suo distacco e la sua logica imparziale, diventando presto un’icona pop per i fan di tutto il mondo.

Nei panni del dottor Leonard McCoy, il medico dell’Enterprise, troviamo poi DeForest Kelley, che ha dato vita ad un medico dal carattere forte e sarcastico, spesso in contrasto con la logica vulcaniana di Spock.

Altro personaggio che merita attenzione è Uhura, la responsabile della comunicazione dell’Enterprise, interpretata da Nichelle Nichols, una delle prime attrici afroamericane in grado di ottenere un ruolo di rilievo in una serie televisiva.

Nel 1968, durante uno degli episodi della prima serie, va in onda un bacio tra lei ed il comandante Kirk, che irrompe nelle case dei telespettatori di mezzo mondo lanciando un forte messaggio di fratellanza ed uguaglianza.

Siamo in un periodo storico molto delicato, gli Stati Uniti stanno vivendo anni di contrasti a causa del razzismo e delle tensioni internazionali e Star Trek con la sua semplicità riesce ad essere d’esempio per l’abbattimento di ogni pregiudizio.

Trattiamo, infine, il ruolo del tenente Scott Montgomery, l’ingegnere capo dell’Enterprise addetto al teletrasporto, rivestito con sagacia ed humor da James Doohan. Come non ricordare, a tal proposito, la memorabile frase “Teletrasporto Scotty!”.

Oltre ai protagonisti storici, vi sono poi stati tanti altri personaggi indimenticabili in Star Trek, come il capitano Jean-Luc Picard di “The Next Generation”, interpretato da Patrick Stewart, e il dottor Julian Bashir di “Deep Space Nine”, interpretato da Alexander Siddig.

LE TECNOLOGIE CHE HANNO ANTICIPATO IL FUTURO

Ma Star Trek ha anche saputo anticipare l’ideazione di numerose tecnologie che sono state sviluppate in seguito nella vita reale, come il comunicatore “flip” ed il tablet.

Il traduttore universale, un dispositivo in grado di tradurre istantaneamente le lingue dei diversi abitanti della galassia (e nel nostro caso del pianeta Terra).

Gli assistenti digitali (tipo Alexa o Siri) con cui si può interloquire per far svolgere loro delle piccole mansioni quotidiane di domotica.

I phaser a luce pulsata o i laser, che sono attualmente disponibili in varie dimensioni, dalle piccole armi personali a quelle energetiche. E che possono essere usati in vari modi, per fondere o per tagliare materiali come l’acciaio, per riscaldare oggetti, per innescare esplosioni o semplicemente per stordire un avversario (teaser).

L’hypospray, ovvero l’iniezione a getto di farmaci priva di ago.

La stampa in 3D di cibo liofilizzato.

Nulla da fare, invece, per quanto riguarda il teletrasporto e la velocità curvatura. Sono tecnologie che l’umanità ancora non è riuscita a sviluppare.

Insomma Star Trek per tanti motivi, continua a far parlare di sé, perché è una saga in continua evoluzione, con un ricetta elementare che si ripete nel tempo risultando sempre vincente e gradita dal pubblico, ispirando generazioni di appassionati di fantascienza e offrendo una visione ottimistica sul futuro dell’umanità.