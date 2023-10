La regista Silvia Busacca con “WATERBUS” trionfa al GOOD VIBES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL in India con 9 Premi di prestigio

La regista agli esordi, Silvia Busacca, ha fatto incetta di premi al Festival Cinematografico "GOOD VIBES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL" in India, dimostrando il suo straordinario talento per il cinema.

Il Festival, noto per celebrare l'eccellenza nel cinema indiano ed internazionale, ha onorato Silvia Busacca per il suo micro short film "WATERBUS" dedicato alla città di Venezia con ben 9 trofei di prestigio.

Gli onori vanno anche al produttore cinematografico italiano e regista Gianluca Testa, direttore del Centro Studi Espressività Generativa e del Teatro Formattivo di Roma che ha narrato il cortometraggio documentario.

La vittoria della regista Silvia Busacca è una testimonianza della sua capacità nel raccontare storie coinvolgenti attraverso il cinema, ed il suo impegno è stato riconosciuto in modo straordinario durante questo Festival.

Tra i premi vinti da Silvia Busacca e Gianluca Testa spiccano:

Miglior Produttore Micro Documentario

Miglior Micro Documentario

Miglior Narratore Micro Documentario (al produttore cinematografico Gianluca Testa)

Miglior Film sotto i 5 minuti

Miglior Esordiente alla Produzione Cinematografica

Miglior Sceneggiatura

Miglior Regista Micro Documentario

Miglior Cortometraggio Sperimentale

Miglior Cortometraggio

"Silvia Busacca desidera ringraziare il Festival Cinematografico GOOD VIBES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, per questo riconoscimento straordinario. Questi premi sono un'ispirazione a continuare a creare cinema di alta qualità che possa toccare il cuore del pubblico in tutto il mondo.

Inoltre, la regista, è particolarmente grata a Venezia, la città che ha ispirato il suo micro short film WATERBUS. Quest'opera è un omaggio affettuoso a Venezia, una città intrisa di storia e bellezza, e Silvia Busacca è felice di condividere questo riconoscimento con la città e i suoi abitanti".

La carriera di Silvia Busacca continua a crescere e ad ottenere riconoscimenti, e questa vittoria al Festival Cinematografico del GOOD VIBES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL in India è solo l'inizio, un traguardo importante che segna la sua entrata nel mondo del cinema come regista.

WATERBUS è distribuito tramite la piattaforma Filmfreeway nei festival italiani ed internazionali.

Il trailer è stato rilasciato pubblicamente a Giugno sulle piattaforme digitali di: Spotify, IHEART Radio, e YouTube (sempre sul canale del Teatro Formattivo di Roma).

Risulta in concorso al Premio David di Donatello nella sezione Cortometraggi per l'anno 2024.

La regista Silvia Busacca ha realizzato anche il mini short film "RUMORS", pubblicato su YouTube nel 2022 e girato nelle Marche. Pubblicato sulla piattaforma digitale estera dello Short Think Matter, risultava iscritto nel 2022 al Venezia Short italy. Il mini progetto ha ricevuto molti inviti per essere inserito nei Festival Internazionali tramite la piattaforma Filmfreeway, dove la regista e attrice risulta iscritta con una pagina pubblica di presentazione dei suoi progetti.

Silvia Busacca è, anche, un'attrice che abbiamo ammirato nel ruolo di eroina nel cortometraggio di IN LIMINE nell'anno 2019. Oggi passata al ruolo di regista e produttrice, è stata premiata dal CISEG con un'onorificenza in menzione di "EG Testimonial" per aver interpretato la protagonista che compie il viaggio interiore di ispirazione e guarigione nello stesso cortometraggio.

IN LIMINE era stato pubblicato nel 2019 in un network a Hollywood.

L'evento è poi proseguito con i casting del CISEG, a cui Silvia Busacca ha preso parte nel ruolo di giurato.

Biografia e Curriculum

La regista e attrice ha un alto profilo professionale formativo. Ha studiato per due anni al Centro Internazionale Studi Espressività Generativa di Roma, realizzando 10 monologhi in lingua italiana della quale risulta pure ideatrice e protagonista in collaborazione con il CISEG di Roma.

Nel suo curriculum si evidenziano diverse Masterclass con attori e produttori del calibro di Robert De Niro, presente al Campus del Taormina Film Festival 2010. Ha partecipato alla Masterclass della produttrice cinematografica Renae Geerlinge, e con Tyler Maine con cui ha realizzato un corto accademico "At the Top of the Vulcan", a Faicchio (Benevento) nel 2017. È stata ospite al seminario internazionale di Berlino del produttore canadese Paul Haggis, vincitore dell'Oscar con "Crash" nel 2006. Ha avuto un'incontro a Berlino, al TV Series Festival, con il più grande scrittore e sceneggiatore statunitense della storia Robert Mckee, che per l'occasione le ha regalato il suo libro "Dialogue", con una dedica speciale: "Scrivi la verità!". Ha studiato con il coach di Hollywood Bernard Hiller, ed ha realizzato al Teatro Golden di Roma uno showcase stile Broadway insieme ad altri attori ed attrici. Per un periodo di tempo ha seguito un corso annuale dell'Accademia Artisti a Roma; tra i suoi insegnanti il giornalista Alberto Lori, Pupi Avati, Andrea Roncato, Luca Ward, Ennio Coltorti. È stata presente durante la sua formazione accademica alla Festa del Cinema di Roma partecipando alle Masterclass di Viggo Mortensen, Tom Hanks e di molti produttori. Numerosi sono poi i Festival a cui ha partecipato.

Impegno Sociale

È stata una Leader Europea per le Nazioni Unite giovani e nel 2016 ha rappresentato l'Italia, il Governo e la Repubblica Italiana in Europa, nonché rappresentante per la Francia ONU giovani, per il Regno Unito e per il governo Australiano su nomina della conferenza europea. È Stata presente al Ministero Affari Esteri Italiano durante la conferenza ROMUN 2015 indetta da SIOI Italia e dall'ex Presidente Franco Frattini e dal Presidente Giorgio Napolitano, in rappresentanza dell'Australia e seguita dall'Ambasciata Australiana a Roma in veste di delegata studentessa.

Dal 2019 è un supporto di Amref Africa nel Mondo.

È legata professionalmente al Teatro Formattivo di Roma con cui collabora oggi nella veste di regista e produttrice cinematografica esordiente.

Il direttore del Teatro Formattivo è il produttore cinematografico, musicale, regista e attore Gianluca Testa, voce narrante del cortometraggio WATERBUS.