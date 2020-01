La birra belga fa bene alla salute… a dirlo è la scienza e c’è da crederci.

Secondo lo studio condotto da un team dell’Università di Amsterdam, e dal professor Eric Claasen, le birre sono generalmente sono molto salutari in quanto ricche di batteri probiotici. I probiotici sono microrganismi che possono trovarsi o essere aggiunti nei cibi in giuste quantità e che ingeriti, riescono ad arrivare vivi e a proliferare positivamente nel nostro intestino.

Lo studio ha messo in rilievo soprattutto le birre prodotte in Belgio, che hanno un doppio processo di fermentazione e che producono acidi in grado di uccidere i batteri potenzialmente nocivi per il nostro intestino.

L’effetto benefico sarebbe lo stesso prodotto dallo yogurt.