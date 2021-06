Dal cloud alla realtà virtuale: quali sono le tendenze del momento nel mondo dei videogame

Il settore del gaming è da sempre uno dei primi a essere interessato dall’introduzione di tecnologie nuove e sempre più efficienti, progettate per migliorare l’esperienza di gioco in ogni suo aspetto. Oggi sono diverse le innovazioni che si affacciano in questo ambito, dal cloud gaming alla realtà virtuale, passando per il cosiddetto retrogaming: vediamo dunque cosa sta cambiando per operatori e giocatori.

Cloud gaming: tutti i vantaggi di utilizzare un server virtuale

Tra le principali tecnologie adottate in questi anni dalle aziende che si occupano di videogame, i cosiddetti servizi cloud rappresentano una delle novità più interessanti. Con il termine “cloud” si intende, in particolare, uno spazio virtuale sul quale i dati circolano e possono essere archiviati e condivisi, offrendo numerosi vantaggi agli utilizzatori. Oggi molto importanti anche per l’immagazzinamento di dati personali e lavorativi, i server cloud offrono alle società di gaming e ai giocatori un supporto davvero utile, poiché permettono di far girare software anche di grosse dimensioni senza dover disporre di un hard disk fisico.

In un’epoca in cui le grafiche si fanno sempre più realistiche e i contenuti “pesano” sempre di più, il cloud gaming rappresenta una soluzione ottimale per permettere a chiunque di accedere ai giochi, semplicemente connettendosi a una piattaforma online che può custodire un ampio catalogo di titoli.

Streaming e multiplayer: il gioco online è sempre più amato

Se si parla di cloud, è impossibile non fare riferimento anche allo streaming e alle modalità multiplayer, oggi particolarmente in voga tra gli amanti dei giochi online. Proprio grazie alla possibilità di poggiare su server virtuali e di trasmettere contenuti in streaming, le piattaforme digitali offrono ormai innumerevoli possibilità agli appassionati, che possono accedere a veri e propri tornei con altri utenti connessi da ogni parte del mondo.

Dai MOBA agli eSports, dai giochi di carte ai tile-matching game, le opzioni sul web per dispositivi fissi e mobili sono davvero tante e adatte a tutti i gusti.

Tuffarsi nei videogame con la realtà virtuale

La realtà virtuale è senza dubbio la next big thing per gli appassionati dei videogiochi e non solo, che possono ritrovare in questa tecnologia uno strumento incredibilmente valido per vivere emozioni sempre più coinvolgenti. Già diversi operatori hanno messo in campo ingenti investimenti per realizzare sistemi VR quanto mai efficienti, per trasportare il giocatore in ambientazioni di vario genere: accade sempre più spesso con i già citati giochi MOBA, in cui la possibilità di entrare in prima persona nello scenario rappresenta un modo per vivere l’avventura da protagonisti, ma anche nei casino digitali, dove l’utente può sentirsi accolto in una sala del tutto simile a quelle reali, con diverse tipologie di roulette, giochi di slot e tavoli di blackjack in multiplayer.

Non meno significativo è l’impatto della realtà aumentata, da non confondere con quella virtuale ma altrettanto importante in termini di sviluppo di nuove opportunità ludiche e informative. La realtà aumentata, infatti, permette di arricchire la percezione sensoriale dell’utente mediante l’inserimento di informazioni aggiuntive, accessibili attraverso lo schermo. Dalla prima esperienza di Pokémon Go, già molte software house hanno iniziato a implementare questa tecnologia all’interno dei videogiochi, in particolare su dispositivi mobili e visori VR, ampliando le opportunità di divertimento e il coinvolgimento dell’utilizzatore: un’opzione potenzialmente ricca di applicazioni, che nei prossimi anni farà certamente parlare di sé.

Criptovalute, la nuova tendenza dei pagamenti digitali

Nel vasto universo dei giochi online, un aspetto molto rilevante è quello legato ai pagamenti digitali, spesso integrati alle piattaforme di gioco per permettere l’accesso ai diversi titoli in catalogo o per partecipare a eventi e tornei. È dunque importante tenere in considerazione le novità che riguardano anche quest’ambito, ormai centrale per chi utilizza quotidianamente i giochi online.

In questo senso, l’attenzione degli addetti ai lavori è tutta rivolta alle nuove opzioni di pagamento, come Bitcoin e criptovalute, la cui crescita sembra inarrestabile. Per questo motivo, molte piattaforme per eseguire transazioni digitali hanno già implementato sistemi per pagare con la cosiddetta moneta virtuale, ampliando le opzioni a disposizione degli utenti in favore di una sempre maggiore libertà di scelta.