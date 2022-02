“Tutto l’Universo” di Giovanni Truppi

Dopo la partecipazione a Sanremo, Giovanni Truppi, torna al suo pubblico con l’uscita di una retrospettiva appena rilasciata, intitolata: “Tutto l’Universo”.

Apparso spaesato ed intimidito dai riflettori della kermesse canora per eccellenza, così distante dal suo animo gentile e dalla sua musica d’autore, Truppi ripercorre così la sua decennale carriera in una raccolta che rivela il suo Universo musicale raffinato e colto, sempre attento a cogliere con sottile attenzione spunti dalla quotidianità. Un’Artista (maiuscolo) che negli anni ci ha regalato momenti intensi di riflessione con produzioni come “C’è un me dentro di me”, “Il mondo è come te lo metti in testa”, “Poesia e Civiltà” e “5”.

Un’occasione “Tutto l’Universo” per approcciarsi con questo autore, e scoprirne appunto l’infinito Universo.