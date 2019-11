Rinnovare casa in inverno si può, con tante proposte di design per il focolare domestico

Le feste Natalizie sono quasi alle porte, e già i negozi iniziano a fare bella mostra di tante interessanti novità.

Non solo per quanto riguarda i più classici regali, ma anche per chi vuole quel qualcosa in più, anche in tema di design e di architettura perché sono tante le cose che possiamo scegliere anche online in questo periodo per stravolgere la nostra casa e renderla qualcosa di unico, proprio adesso che l’inverno sta affacciandosi e le ore di luce si stanno pian piano riducendo; un periodo in cui maggiormente abbiamo bisogno di rifugiarci nel focolare domestico.

Ecco quindi, ad esempio, per tuffarsi positivamente nella stagione invernale una proposta di arredo della Maison du Monde, perfetta per chi ha voglia di una bella tisana calda e di crogiolarsi nel proprio letto sotto un caldo piumone!

Oppure possiamo ammirare la bella combinazione di camera da letto in stile classico suggerita e disegnata dall’interior designer Gian Paolo Guerra. Non è semplicemente bellissima?

Ma dopo tanto calore sotto le coperte, arriva anche il momento di un bel istante di relax, in bagno… che se ben arredato può regalarci la voglia di trascorrerci ore, magari distesi in acqua calda con olii essenziali dentro una delle tante vasche di alto design (come la COCO della Beliani a forma di tacco-scarpa) presenti sul sito Homelook.it, il portale che aggrega e propone al pubblico le migliori marche e combinazioni di arredamento, per chiunque abbia voglia di rinnovare la propria casa e sperimentare soluzioni sempre all’avanguardia.

Rispecchiandosi poi come moderni Narcisi nello specchio futuristico della ELLEN.

Nonché nelle tante altre specchiere da bagno classiche presenti sempre sul catalogo online della Homelook.

Un luogo dove trovare ispirazione per migliaia di progetti diversi, dove noi ne abbiamo trovata per arredare alcuni spazi importanti della nostra casa come la camera da letto ed il bagno, spazi che se ben congeniati ci possono aiutare ad affrontare con meno stress la transizione dall’estate all’inverno, restituendoci dentro le nostre mura quell’abbraccio caldo sempre necessario stagione dopo stagione.