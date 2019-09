Open Day, Accademia del Trucco Crisam: la scuola di make-up apre le sue porte

Crisam, una delle scuole di make-up più famose d’Italia, apre le sue porte il 13 ottobre 2019 per presentare tutti i suoi corsi e percorsi formativi.

Il 13 ottobre l’Accademia di Trucco Crisam apre le porte ai futuri make-up artist. Una scuola unica nel suo genere che offre un’alta formazione, unendo studio pratico e teorico, e conta sulla presenza di insegnanti e professionisti del settore altamente preparati.

La Crisam Professional Make-up Academy e situata a Verona, è pronta ad accogliere i truccatori di domani, per scoprire le tecniche più innovativi e i segreti di una professione sempre più richiesta. L’open day, che si terrà il 13 ottobre, è l’occasione perfetta per conoscere da vicino i corsi, gli insegnanti e le aule di una delle scuole di make-up più famose d’Italia. Alla guida di tutto Samantha Peluso, professional make-up artist dalla ventennale esperienza e conosciuta in tutto il mondo, pronta a mettere le sue conoscenze al servizio dei corsisti.

L’Accademia di Trucco Crisam è il luogo giusto per iniziare la professione di make-up artist e scoprire tutti i segreti del trucco professionale. L’open day è l’occasione perfetta per conoscere tutti i corsi e le materie della scuola, migliorando e approfondendo le conoscenze nei vari settori del make-up. I temi trattati nelle aule sono diversi e utili per introdurre i partecipanti in una nuova dimensione fatta di bellezza e competenza.

Sono undici i moduli per apprendere i segreti di un mestiere unico. Fra un modulo e l’altro sono previsti test intermedi per valutare al meglio le competenze acquisite e comprendere quali sono i punti da approfondire. Il corso dura un anno: dodici mesi segnati da nuove scoperte, successi, incontri importanti e conoscenze fondamentali. Il progetto finale prevede il rilascio di un certificato internazionale by Crisam Professional Make-Up attestato dalla Certificazione di Qualità Norma ISO 9001:2015.

Accademia del Trucco Crisam: formiamo i make-up artist di domani

Professionisti del make-up a propria disposizione, alta formazione e una preparazione completa: questo e molto altro è quello che viene offerto dall’Accademia di Trucco Crisam, un mondo tutto da scoprire grazie all’Open day del 13 ottobre.

