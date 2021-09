Nasce ColloquiAmo.it, l’hub di servizi pensato per il mercato del lavoro

La ricerca attiva del lavoro è certamente un processo complesso e articolato: da oggi potrai affidarti agli esperti di ColloquiAmo, un progetto sviluppato da un team di specialisti in consulenza di carriera e orientamento professionale.

Milano, 23 Settembre 2021 – Dall’esperienza pluriennale di professionisti altamente qualificati nasce ColloquiAmo.it, portale multiservizi che mette a disposizione dei propri iscritti competenze multidisciplinari e soluzioni all’avanguardia per chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative.

Si tratta di un progetto ambizioso, dinamico e strutturato per mediare tra domanda e offerta, una realtà destinata a diventare un punto di riferimento in Italia nell’ambito dei colloqui di lavoro e della consulenza di carriera. Il modo in cui si è evoluta la scienza delle risorse umane, e dunque la ricerca e selezione del personale, dimostra che il mercato del lavoro attuale, ipercompetitivo e complesso, esige professionalità lavorative che siano in grado di aggiungere extra valore alla crescita di un’impresa. Non è più sufficiente avere qualifiche adatte ed esperienze specifiche per ottenere un lavoro ben retribuito o poter sviluppare una carriera di successo. Da un punto di vista aziendale, la selezione delle risorse umane deve essere funzionale ai traguardi dell’impresa. Coloro che affrontano la ricerca di un primo lavoro o che intendono rimettersi in gioco professionalmente devono fare i conti con una realtà certamente ipercomplessa. In quest’ottica, stanno assumendo un rilievo sempre maggiore figure professionali, quali ad esempio il career coach ed il consulente delle risorse umane, in grado di offrire una lettura integrata del job market e poter orientare un candidato su più livelli. ColloquiAmo nasce infatti come risposta alle nuove dinamiche complesse e talvolta ostili che guidano la relazione tra domanda ed offerta. Il team di ColloquiAmo offre ai propri clienti consulenze di carriera e formazione, pianificazione professionale strategica, valutazione, job analysis, assessment e molto altro.

In un mercato globale frammentato e disomogeneo, ColloquiAmo diventa dunque uno snodo cruciale per tutti i lavoratori che trovano difficoltà ad interfacciarsi con le richieste provenienti da enti ed aziende sia nazionali che estere.

La Mission di ColloquiAmo

ColloquiAmo mira a valorizzare i propri iscritti attraverso un’ampia offerta di servizi che vanno dalla consulenza di carriera, career coaching, pianificazione professionale, redazione e traduzione di CV, assessment personalizzati e simulazioni individuali per colloqui di lavoro. Tra i numerosi aspetti che differenziano ColloquiAmo dai vari competitors vi è: 1) l’aspetto multidimensionale del team costituito da figure diversificate ma che operano come squadra, e 2) la prospettiva internazionale offerta da linguisti e collaboratori specializzati nel job market anglofono, dunque in grado di offrire supporto e consulenza anche a coloro che mirano a inserirsi in un contesto internazionale. Il gruppo di lavoro è composto da consulenti di carriera (career coach), consulenti delle risorse umane, psicologi del lavoro, e linguisti. Quello che accomuna il ventaglio di specializzazioni diverse che il gruppo mette in gioco è il raggiungimento di un obiettivo unico: soddisfare il cliente con un servizio eccellente e proporsi come punto di riferimento in Italia per quanto riguarda i servizi rivolti all’incontro tra domanda ed offerta.

ColloquiAmo.it offre ai suoi iscritti:

La consulenza di carriera individuale e personalizzata di un Career coach

Uno dei servizi più importanti offerti da ColloquiAmo è sicuramente la consulenza specializzata di Career coach qualificati e con esperienza internazionale. Il consulente di carriera è una figura professionale, finalmente diffusa anche in Italia, in grado di fornire al cliente sessioni personalizzate di analisi e valutazione rivolte al proprio percorso professionale: ad esempio preparazione ad un colloquio di lavoro, pianificazione della formazione e delle esperienze lavorative per il raggiungimento dei propri obiettivi professionali, bilancio delle competenze da dover sviluppare, analisi settoriale del mercato, ricerca e screening di nuove opportunità lavorative. Il Career coach analizza con attenzione la situazione del proprio cliente per fornire consigli concreti, strategici, personalizzati.

Cv Maker, l’innovativa app per creare un curriculum di successo

Altro fiore all’occhiello del progetto è il Cv Maker: un’applicazione nuova e all’avanguardia ideata per generare, tramite una procedura guidata e molto intuitiva, un curriculum vitae professionale ed elegante. Con pochi clic, l’app è capace di produrre un racconto professionale e personalizzato del candidato. Vi è infatti la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di template, tutti moderni e dal design altamente rifinito, modificabili in tempo reale ed in grado di attribuire la migliore veste grafica al proprio profilo lavorativo. Per quanto riguarda la parte descrittiva e funzionale, agli utenti vengono fornite linee guida e dei suggerimenti pratici corredati da esempi per produrre un curriculum di successo.

Centinaia di domande e risposte relative al colloquio di lavoro

Un esclusivo servizio di preparazione al colloquio di lavoro in grado di proporre i quesiti più richiesti dai selezionatori ed i relativi modelli di risposta. Non solo: i quesiti e le risposte sono settoriali, quindi contestualizzate alle diverse categorie professionali. Questa palestra virtuale fornisce gli attrezzi indispensabili per potersi allenare e prepararsi ad affrontare un colloquio professionale in base alla propria specializzazione.

Servizi professionali di copywriting e traduzioni in inglese

Uno dei principali punti di forza del progetto sono i servizi di copywriting/revisione di testi in italiano e traduzione di CV e lettera di presentazione in inglese. Questi servizi sono prodotti da esperti madrelingua di Oxford in grado di seguire e supportare i clienti nella stesura di una lettera di presentazione r curriculum vitae che utilizzino una terminologia appropriata, professionale, mirata a valorizzare il proprio percorso lavorativo e catturare l’attenzione degli addetti alle risorse umane.

Oltre alle traduzioni in inglese, è previsto uno speciale servizio di consulenza con sessioni individuali per la preparazione ad un colloquio interamente in lingua inglese. Si tratta senza dubbio di un servizio unico e indispensabile, considerando che l’inglese è ormai la lingua franca mondiale e che anche in Italia è diventato comune affrontare un colloquio in inglese.

Articoli, approfondimenti, webinar e podcast dedicati al mondo del lavoro

Il team di ColloquiAmo garantisce aggiornamenti costanti per potersi muovere con destrezza nel mondo del lavoro in costante cambiamento. Vengono trattate numerose tematiche, quali l’evoluzione delle figure professionali, contratti di lavoro, il job market internazionale, articoli sulla formazione e sull’orientamento professionale, come prepararsi ad affrontare un colloquio e valorizzare il proprio curriculum vitae.

