NarraTherapy: Nascono in Italia le “Tisane Filosofiche”

Non sempre si può prendere la vita con filosofia anche perché non sono molti quelli che l’hanno potuta studiare. Più facile prendersi una tisana con filosofia, questa sì alla portata di tutti.

A 5 anni dalla nascita, Narrafood, atipica casa editrice che produce Narratè©, lancia la 4a linea editoriale: le “Tisane Filosofiche” Narratherapy. Parole terapeutiche e infusi officinali biologici, fruibili attraverso il proprio format editoriale (5 min. di lettura che coincidono con quelli dell’infusione).

La linea nasce per compensare le carenze all’origine dei più diffusi disagi contemporanei: ansia, stress, paura, scoramento per citarne alcuni.

Le parole giuste hanno un grande potere sulla psiche, ecco perché le abbiamo integrate con infusi officinali dal potere terapeutico. Una sorta di “integratori letterari” che attraverso un approccio olistico (racconti e tisane che si potenziano vicendevolmente) consentano di generare un elevato benessere psico-fisico contribuendo a un modo più saggio e appagante di vivere.

La confezione si ispira alle scatole dei medicinali. All’interno il “sincerino” (quello che diventa un bugiardino se dice la verità) che contiene sia le parole che il filtro tisana. Un foglio impermeabile, vellutato al tatto, ottenuto da polvere di pietra, quindi free tree.

Questi i primi 6: Amore, Coraggio, Equilibrio, Fiducia, Ottimismo e Relax. I testi sono suddivisi nelle due facciate del sincerino: una interamente dedicata al racconto di Filosofia (da usare nei 5 min. d’infusione).

Questi racconti sono tutti opera di Ilaria Gaspari (“Lezioni di felicità” – Einaudi 2019, il suo ultimo libro) che armonizza con acume, sensibilità e leggerezza, gli spunti propri della filosofia antica e moderna. I testi filosofici sono impaginati con un font progettato per facilitare la lettura ai dislessici (oltre 2 milioni solo in Italia). L’altra facciata del “sincerino” ospita i contenuti per il post infusione (Psicologia – grazie all’ass. Giovani Psicologi della Lombardia – Letteratura ed Etimologia).

Vi si trova anche il qrcode da cui è possibile ascoltare l’audio racconto intrepretato dalla voce italiana di J. Aniston, E. De Angelis (di www.vixvocal.it). Un vantaggio pensato per gli ipovedenti ma godibile da tutti. Ogni titolo ha una specifica tisana e, per accentuarne l’efficacia, si è scelto di utilizzare filtri monodose confezionati artigianalmente in Italia.

In distribuzione da ottobre 2020 a € 5,90 presso le migliori rivendite Narratè© e sul nostro sito.

