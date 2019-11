JustMary.fun non si ferma. Al via un round privato di investimento

Milano – Forte dei risultati che sta ottenendo, Justmary, il primo delivery in Italia di prodotti CBD, su richiesta di molti investitori apre un round privato di investimento a sostegno delle attività estere. Con oltre 33.000 euro di fatturato mensile Justmary si appresta a chiudere l’anno con oltre 220.000 euro di fatturato al suo primo anno di attività. «Un successo inaspettato» commenta Matteo Moretti fondatore della startup.

Justmary, che oggi dà lavoro a oltre 15 persone in italia e genera un forte indotto tra fornitori/agricoltori e pubblicità, guarda a Londra e Berlino come prime città internazionali e grazie a questo round privato vuole lanciare l’operatività nella capitale inglese.

Report europei sulla cannabis, redatti da Prohibition Partners, citano il mercato europeo come il più grande del mondo, con cifre che potrebbero toccare i 120 miliardi di euro entro il 2028. Italia, Inghilterra, Germania e Francia sono secondo l’istituto i mercati più promettenti e Justmary intende in breve tempo essere presente su tutto il territorio europeo. «L’Italia è un precursore per quanto riguarda la legislazione progressiva sulla cannabis», si legge nel “The European Cannabis Report”. «La cannabis per uso medico è stata messa a disposizione dal 2013. Nel 2017 è stata approvata una legge che ne permette la coltivazione senza la necessità di autorizzazione nei settori alimentare, cosmetico ed energetico».

In tutto, entro il 2028, la cannabis legale potrebbe generare un fatturato totale di 15,8 miliardi di euro, di cui 7,5 miliardi da uso medico e 8,3 miliardi da uso ludico. Ad essi si aggiungerebbero 24,7 miliardi di euro nel settore della cannabis industriale (CBD e altre tipologie con contenuto di THC inferiore allo 0,6% per i produttori).

Attualmente, con oltre 200 soci, Justmary è la maggiore realtà in Italia e punta a essere un riferimento in tutta Europa. «L’apertura delle operation sulla città di Londra – afferma Matteo Moretti – è un tassello importantissimo nello sviluppo della società, il quale seguirà di pochissimo l’apertura nella città di Rimini che consolida ulteriormente la forza della società sul territorio italiano».

Justmary, infatti, è attiva su Milano, Monza, Firenze, Torino, Rimini e Roma.

JustMary.fun è un'azienda con sede a Milano che offre un servizio di consegna di prodotti a base di cannabis light completamente anonimo.

