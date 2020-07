Il Summer Black Friday di Notino. Le migliori griffe di profumi a prezzo scontato

Un appuntamento da non perdere per tutta la settimana dal 20 al 26 luglio. Con uno sconto eccezionale del 20%!

L’arte della profumeria è una pratica molto antica, di cui si trovano numerose tracce e testimonianze nella Storia dell’umanità a ritroso nel tempo, e rappresenta un argomento di grande fascino, perché millennio dopo millennio il profumo è stato protagonista della nostra Storia, diventando uno dei simboli dell’eccellenza artigianale del genere umano.

Tra le popolazioni più avvezze alla profumazione del corpo e degli ambienti sicuramente dobbiamo ricordare gli Egizi, che rappresentano un esempio tra i più rilevanti. Erano, infatti, soliti creare balsami ed unguenti profumati, miscelando con sapienza diverse materie prime naturali provenienti dall’Oriente, e facevano un uso assiduo delle fragranze sia nel quotidiano che durante le ritualità.

Durante il Rinascimento, il profumo pervade anche l’Italia delle corti e delle Signorie, ed il fascino delle essenze conquista i nobili signori e le dame dell’epoca.

Decine di millenni di Storia e di civiltà dai primordi ai giorni nostri, che sfociano nell’attuale arte della profumeria, un arte che si è man mano raffinata senza mai perdere quel principio di artigianalità, necessario ai “Nasi” per creare e fondere note ed accordi.

Tanto che oggi come ieri il profumo riveste un’importanza sociale rilevante. Perché ogni profumo è come un abito da indossare, che deve rispecchiare ed adattarsi alla personalità di chi lo sceglie. Ed una volta indossato, il profumo reagisce con la pelle fondendosi in una fragranza unica che diviene l’anima stessa di quella persona. Milioni di sfumature e di combinazioni aromatiche che rappresentano il fascino segreto del profumo, in grado di coinvolgere l’olfatto e di stimolare tutti i nostri sensi.

Ora per tutti gli amanti del profumo, è in arrivo il Summer Black Friday, che Notino – tra i più prestigiosi shop online dedicati a profumi e cosmetici – organizzerà per tutta la settimana dal 20 al 26 luglio. Un appuntamento davvero imperdibile!

Un’offerta unica e straordinaria che consentirà di acquistare a prezzi ribassati alcune tra le migliori griffe, grazie ad uno sconto del 20% su molti prodotti di marche selezionate, profumi, trattamenti corpo e make-up di: Calvin Klein, Gosh, Gucci, Hugo Boss, Lacoste Parfums, Lancome, L’Oréal, Yves Saint Laurent, Shiseido, Sigma, Versace, Vichy, Victoria’s Secret, Wella.

Aromi dolci, freschi oppure più aspri, per l’uomo o per la donna, per chi ha un carattere più deciso e sportivo o per chi vuole sprigionare la propria sensualità… Per chiunque sarà possibile trovare su Notino il profumo più adatto. Quel profumo, alleato prezioso durante la quotidianità, in grado di valorizzarne la personalità.

Tra i nostri profumi preferiti che troverete su Notino per questa estate vi suggeriamo:

Per l’uomo: Calvin Klein Eternity – un eau de toilette con dolci note mandarino, lavanda aromatica, bergamotto, limone e piante verdi. Ideale per l’uomo in carriera e business ma anche per chi desidera affrontare l’estate con leggerezza e sicurezza, indossando la fragranza durante incontri informali in compagnia degli amici o durante una cena romantica a lume di candela.

Per la donna: Lancôme Idôle – un profumo per essere icona di stile e fonte d’ispirazione. Con note floreali e decise in grado di dare sicurezza esaltando la femminilità, unite ad accordi freschi di bergamotto dal retrogusto dolce. Una sinfonia di fiori, essenze di rosa che si svolgono in legno di cedro, vaniglia e foglie di patchouli.