L’attrice Silvia Busacca dedica alla Nazione e al mondo intero il monologo: “La violenza non è amore” realizzato nel 2018 in collaborazione con il Centro internazionale studi espressività generativa di Roma visionabile sul canale YOUTUBE del centro CISEG, CLICCANDO QUI.

In una cornice idilliaca e romantica i petali di rose gialle e rosa come simbolo di speranza e di amore…

Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne il monologo “La violenza non è amore” recita l’essenza dell’amore contro il femminicidio e contro la violenza di genere.

Ecco il testo integrale del monologo:

Petali di rose gialle e rosa silenziosamente sparse in un prato verde pieno di speranza.

Nessuna ombra nera può annullare la bellezza di ciò che la natura ha creato per noi donne.

Sentimenti effimeri! La bellezza di una donna non può essere oscurata da nubi nere.

Ama la nostra essenza perché la violenza non è amore…

Nella giornata del 25 novembre 2019 l’attrice Silvia Busacca, già sostenitrice donatrice ufficiale di Amref Africa nel mondo dedica questo monologo a tutte le donne.

Si ricorda che l’attrice Silvia Busacca ha trattato i temi e le soluzioni contro la violenza sulle donne nell’anno 2016 nel Comitato UN WOMEN UK, nella conferenza internazionale tenutasi a Manchester in veste di Ambasciatrice diplomatica del Regno Unito per le Nazioni Unite giovani, seguita dall’agenzia stampa estera e ripresa tra le pagine social di UN WOMEN.

FONTE: SENDPRESS