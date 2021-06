Borgo Santo Stefano di Sessanio. Case e contributi a chi vuole trasferirsi ed aprire un’attività in questo meraviglioso paese

Il borgo di Santo Stefano di Sessanio, è un luogo meraviglioso nel cuore dell’Abruzzo, tra le montagne ed i boschi. Data la denatalità dei luoghi, e datol’abbandono delle campagne a favore delle città, si è da tempo spopolato. Ma ora se ne parla in tutto il mondo.

Perché?

Perché, per poterlo far tornare a vivere l’amministrazione comunale ha proposto di pagare ed eleargire sussidi a chi volesse andarci a vivere.

Del progetto se ne parla ormai da tempo, l’iniziativa risale al 2020, e prevede un contributo mensile a fondo perduto per i primi tre anni per chi si trasferisce qui a lavorare, aprendo un’attività.

Il comune contribuisce a pagare le spese per i primi tempi. Ma non solo: Santo Stefano di Sessanio offre ai nuovi residenti anche una casa con un affitto simbolico.

Il contributo per avviare un’impresa può raggiungere i 20 mila euro a fondo perduto, e sommando tutte le sovvenzioni previste si può arrivare a 44 mila euro disponibili per chi volesse abitare in questo gioiello del Centro Italia.

Chi può proporsi ed aspirare alle sovvenzioni?

Per essere accolti bisogna avere la residenza in Italia, non bisogna provenire dai comuni limitrofi a Santo Stefano. Si può essere italiani, oppure stranieri con la residenza in Italia, ma sono benvenuti anche cittadini dell’Unione Europea o extracomunitari con un permesso di soggiorno di lungo periodo.

Dare affitti a prezzi simbolici ed elargire emolumenti in modo da attirare nuovi cittadini nei borghi in fase di spopolamento è certamente una delle iniziative migliori per ridare lustro a luoghi incantevoli come Borgo Santo Stefano, e la notizia sta facendo il giro del mondo rispresa dai più importanti organi d’informazione internazionale.

Inoltre, trasferirsi in campagna, dove i costi sono minori e la qualità della vita più alta, può essere una soluzione di vita per molte persone che stanche dei ritmi frenetici delle città potranno qui ritrovare una nuova dimensione di vita.