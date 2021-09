La 45ma stagione concertistica dell’Accademia Perosi

Anni fa i siti internet più agguerriti ponevano sulla propria pagina, sul lato destro dello schermo, un insieme di parole di differenti dimensioni a costituire una specie di nuvola. Le etichette. I tag. Entrati oggi in uso comune.

Ecco, pensando all’estate dell’Accademia Perosi, appena trascorsa, la prima immagine che ci viene in mente è quella nuvola, nella quale viene facile inserire un’infinità di parole.

Le stesse parole che hanno reso possibile riprendere le attività con entusiasmo e passione.

Per questo abbiamo deciso di osare con la grafica andando, audacemente, a scaraventare sulla locandina una tigre. Una tigre per guardare avanti e cercare di farsi travolgere da energia nuova, ma anche un pavone che, secondo la leggenda, attraverso i colori cangianti delle proprie penne della coda raffigura la primavera e la rinascita.

Ciò che serve ora!

Simboli, riferimenti, suggestioni… perché per continuare a essere motore di sviluppo e di crescita del proprio territorio ci si deve immergere nell’attualità e nella contemporaneità, quelle componenti che vedono la necessità di coniugare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale (e naturale) e creare nuovo lavoro attraverso la cultura.

È così fin da quel lontano 1984, quando iniziarono i corsi superiori di musica che da subito fecero parlare di Biella quale centro d’eccellenza musicale in Italia.

Sono infatti poche nel mondo le istituzioni in grado di attrarre e mettere al servizio della formazione dei giovani, competenze di così alto livello in campo musicale, con docenti provenienti da svariati paesi europei e extraeuropei. Ciò ha consentito all’Accademia, negli anni, di mantenere il proprio ruolo sociale, emozionale e formativo.

Il progetto artistico della prossima stagione si muove su due direzioni: la prima volge lo sguardo verso i musicisti giovani che si presentano al pubblico biellese con la forza del loro talento, il bagaglio di una preparazione accurata e la carica del loro entusiasmo; la seconda fa riferimento all’intenzione di rinnovarsi prestando attenzione alle sfide che il mondo contemporaneo pone continuamente. Una riflessione, in dialogo con la musica, che ruoterà attorno alla capacità del mondo artistico di incidere sulle sfide globali.

La linea della direzione artistica si declina attraverso cinque elementi: i concerti in abbonamento, la serie Y, i caffè musicali, gli spettacoli per le scuole, Kids, il perosi per il sociale. Una visione artistica che punta ad elaborare una strategia capace di proiettare l’immagine della musica italiana con i suoi artisti sul piano internazionale, anche grazie all’attività didattica dell’accademia.

In cartellone oltre 60 concerti, un programma intenso, alta qualità e grande partecipazione di giovani artisti.

• 23 concerti in abbonamento

• 9 concerti della Serie Y (attenti alla valorizzazione dei giovani talenti)

• 12 caffè musicali, concerti brevi al costo di un caffè che hanno la caratteristica di essere eseguiti da musicisti locali, sono i concerti a chilometro zero che vogliono avvicinare il pubblico grazie ad un approccio più informale.

• 6 spettacoli per le scuole

• 2 spettacoli Kids, i concerti pensati per le famiglie con programmi di avvicinamento all’ascolto

• 4 concerti decentrati in provincia grazie al perosinrete

• 4 concerti alle OGR di Torino.

• 1 Opera show inedita

• 1 concerto in occasione dell’Art Night di Venezia

• 1 tournèe con l’Orchestra

Tanti gli appuntamenti di un’edizione che è arrivata puntuale alla riapertura dei teatri. Intenso il programma, alta la qualità e la varietà dei concerti, grande la partecipazione dei giovani con circa il 70% di artisti under 35 coinvolti. Carichi del necessario ottimismo ed entusiasmo, l’impegno della Fondazione Perosi si moltiplicherà reinventando, se necessario, nuove formule concertistiche per mantenere in salute la musica dal vivo.

A inaugurare la stagione il 19 settembre, con una straordinaria e calorosa partecipazione di pubblico, due grandissimi musicisti italiani: Andrea Lucchesini e Marco Rizzi che hanno eseguito un programma degno delle aperture delle grandi stagioni con Claude Debussy, Cesar Franck (del quale ricorre nel ’22 l’anniversario della nascita) e Reynaldo Hahn, compositore e pianista venezuelano naturalizzato francese dallo squisito charme ed eleganza.

Il cartellone prosegue con un omaggio a uno dei più grandi compositori del Novecento, capace di cimentarsi con qualsiasi stile compositivo: Igor Stravinskij nell’anno del centenario dalla morte. All’Orchestra Talenti Musicali il compito di interpretare le pagine della Suite per orchestra dal Pulcinella, l’opera considerata la capostipite della fase cosiddetta neoclassica, e l’esempio più eclatante della poetica dei recuperi della musica del passato, della “musica al quadrato”: «Pulcinella fu la mia scoperta del passato […]». La Suite, eseguita sotto la bacchetta di Pavel Berman, con la voce narrante del volto di Rai2 e Rai Gulp Mario Acampa.

Un’attenzione speciale è infatti riservata agli interpreti italiani e ai giovani anche con i programmi affidati all’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT (di cui l’Accademia cura la gestione) impegnata, dopo il Pulcinella, con Astor Piazzolla con le Estaciones Porteñas eseguite da una giovane promessa del violino, Giuseppe Gibboni diretto da Danilo Rossi, col quale dividerà il palco anche per la Concertante di Mozart.

La musica dolce e romantica di Chopin sarà l’augurio di Natale al pubblico Biellese con un giovane pianista considerato uno dei più promettenti giovani artisti della sua generazione. Riconosciuto a livello internazionale per la sua carica emotiva, la sua sensibilità e la sua profondità artistica, Federico Gad Crema si è già esibito presso alcune delle sale più prestigiose al mondo, tra cui la Carnegie Hall di New York (US), il Teatro alla Scala e la Sala Verdi di Milano (Italia), e il Teatro Castro lves di Salvador, Bahia (Brasile), esibendosi regolarmente al fianco di direttori d’orchestra e di artisti di fama mondiale come Roberto Abbado, David Coleman, Kimbo Ishii, Philippe Gérard, Ricardo Castro, Jean-Yves Thibaudet e molti altri. Concerti sia a Biella, sia in provincia con il perosinrete. Ma l’obiettivo di dare spazio agli interpreti si concretizza con i concerti dei giovani come la pianista Tähe-Lee Liiv, giovane e brillante pianista recentemente vincitrice del concorso Klassikatähed, i violinisti Vikram Sedona, Francesca Bonaita e Gloria Cianchetta, la chitarrista Carlotta Dalia. Spazio anche alla musica da camera con i quartetti per archi e con pianoforte affidati all’Echea String Quartet e al Quartetto Caravaggio.

Protagonisti nel 2021 e 2022 saranno poi alcuni dei più bei nomi del panorama internazionale: a partire dal recupero del recital pianistico di Michel Dalberto e tre trii di fama internazionale. Il Trio Palladio, nel 2020 Gramophone Magazine Editor’s Choice, l’Atos Trio di Berlino e il noto Trio di Parma con un concerto dedicato a Tchaikovsky.

In maggio il palcoscenico sarà per il flautista Davide Formisano in duo con Alberto Magagni per la Carmen Fantasy op.25 per flauto e pianoforte di Pablo de Sarasate nella trascrizione dello stesso Formisano. E ancora la grande tradizione dell’opera italiana con i ritmi del tango e del folclore argentino. Le immortali arie, duetti e sinfonie dei grandi operisti italiani nelle inedite rivisitazioni di Roberto Molinelli, affidate al virtuosismo della viola di Anna Serova e del trio Tango Sonos.

Torna la collaborazione con la Camerata Ducale per la realizzazione di uno spettacolo multidisciplinare in un concerto intorno allo sviluppo della fiorente scuola violinistica piemontese. In ultimo, da segnalare l’omaggio a Franck nel centenario dalla morte, affidato al Quartetto Artel con Gloria Campaner al pianoforte. In allegato l’elenco completo con date, artisti e programmi dei concerti in abbonamento 2021/2022.

