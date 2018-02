Il perché dello stretto legame tra droga e musica

Del rapporto tra droga e musica si è sempre parlato, ora questa associazione è stata approfondita in un articolo/studio pubblicato recentemente su The Conversation…

Si legge tra i paragrafi:

“Per secoli, i musicisti hanno usato le droghe per migliorare la creatività e gli ascoltatori hanno usato droghe per aumentare il piacere creato dalla musica. E i due riff a vicenda, all’infinito. Il rapporto tra droga e musica si riflette anche nei testi e nel modo in cui questi testi sono stati composti dai musicisti, alcuni dei quali sono stati indubbiamente influenzati dalle copiose quantità di eroina e cocaina che hanno consumato, come talvolta rivelano le loro canzoni”.

Basti pensare ad album quali Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles, o all’ampia produzione dei Doors, dei Rolling Stones e dei Pink Floyd; band che non hanno mai negato il loro stretto legame con la droga e che, anzi, hanno cercato in essa una fonte primaria d’ispirazione.

Si sottolinea sempre su The Conversation:

“L’Acid Rock non ci sarebbe mai stato senza l’LSD, e la musica House, con i suoi ripetuti 4/4 battiti, sarebbe rimasta un gusto musicale di nicchia se non fosse stato per la vasta disponibilità di MDMA (ecstasy, molly) negli anni ’80 e ’90. E non lasciatevi ingannare dal genere apparentemente innocuo della musica country. Le canzoni country fanno più riferimenti alla droga di qualsiasi altro genere di musica popolare, compreso l’hip hop”.

Ma se gli artisti hanno spesso fatto uso di droga per trarne ispirazione e comporre, parte del pubblico l’ha usata (e la usa) per ampliare sensazioni e percezioni durante l’ascolto.

Molti ritengono, infatti, che ascoltare musica sotto l’effetto di cannabis possa rendere il momento più piacevole. “Ricerche recenti, tuttavia, suggeriscono che non tutti i tipi di cannabis producono l’effetto desiderato. L’equilibrio tra due composti chiave della cannabis, del tetraidrocannabinolo e dei cannabidioli, influenza il desiderio di musica e il suo piacere. Gli utilizzatori di cannabis hanno riferito di provare un maggiore piacere, ascoltando musica, quando hanno usato cannabisoli contenenti cannabidioli rispetto a quando questi composti erano assenti”.

La ricerca suggerisce, poi, che: “alcuni farmaci cambiano l’esperienza d’ascolto della musica. In studi clinici dove è stato somministrato LSD a volontari umani si è scoperto che il farmaco aumenta l’emozione evocata dalla musica, con i volontari più propensi a riportare sentimenti di meraviglia, trascendenza, potere e tenerezza. Gli studi sull’imaging cerebrale suggeriscono anche che l’assunzione di LSD durante l’ascolto di musica influisce su una parte del cervello che porta ad un aumento di immagini visive complesse ispirate alla musica”.

“Alcuni stili musicali corrispondono agli effetti di determinati farmaci. L’anfetamina, ad esempio, è spesso abbinata a musica veloce e ripetitiva, poiché fornisce stimoli, consentendo alle persone di ballare velocemente. La tendenza dell’MDMA (estasi) a produrre movimenti ripetitivi e sensazioni di piacere attraverso il movimento e la danza è anche ben nota.”

Droga e musica sono, secondo lo studio, potenti mezzi per rafforzare i legami sociali. Perché entrambi forniscono un’identità e un senso di connessione tra le persone.

Eppure (è sempre la scienza a dircelo) ascoltare la musica – senza l’influenza della droga – è più gratificante, può ridurre lo stress (a seconda del tipo di musica ascoltata) e migliorare i sentimenti di appartenenza a un gruppo sociale.